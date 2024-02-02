66% владельцев смартфонов в РФ заметили у себя признаки номофобии

Болезненная привязанность к смартфону может быть причиной отказа от ремонта или замены поврежденного устройства. Владельцы смартфонов объясняют нежелание расставаться с любимым гаджетом напряженным темпом жизни (25%) и страхом пропустить что-то важное (22%). Такие данные получены в результате опроса проведенного "Группой "Ренессанс страхование" и "Ситилинк".

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Большинство респондентов (66%) заметили у себя признаки номофобии и нежелания расставаться с любимым девайсом даже в случае сильной поломки. По их мнению это не мешает эксплуатации, а повреждение всегда можно закрыть чехлом. Из-за такой привязанности к технике владельцы устройств стали замечать у себя вредные привычки. 62% оставляют смартфон на зарядке рядом с собой на всю ночь. Треть (36%) опрошенных привыкли употреблять пищу только за просмотром видео с планшета или ноутбука, а еще почти столько же (32%) - носят девайсы с собой в ванную и туалет.

Избавиться от такой зависимости хочет каждый третий (40%), но 19% признаются, что сделать это не так просто. Как правило, причина невозможности отказа от такой зависимости кроется в быстром и напряженном темпе жизни (25%), страхе пропустить что-то важное в рабочих и семейных чатах (22%), потребности быть в курсе всех новостей (20%) и остром желании постоянного мониторинга лент в социальных сетях (18%).