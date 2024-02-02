У берега Ньюфаундленда найдены обломки деревянного корабля XIX века

У берега Ньюфаундленда внезапно появился поврежденный корпус старинного корабля, который, предположительно, потерпел крушение. Канадцы считают, что остов вынесло на поверхность во время шторма «Фиона». Ученые планируют выяснить историю судна.

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Местная жительница Ванда Блэкмор рассказала, что утром 20 января ее 21-летний сын Гордон прибежал к ней в дом и сообщил, что увидел длинную тень под водой на берегу возле пляжа Кейп-Рэй. После отлива они вместе пошли на место и разглядели обломки корабля, перевернутого вверх дном. С тех пор в это место потянулись люди, чтобы запечатлеть историческую находку. Гордон рассказал, что в день находки остова он охотился на морских птиц. Он был на том же месте несколькими днями ранее, и никаких следов корабля еще не было.

Президент Общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора Нил Берджесс отметил, что после шторма, обрушившегося на Канаду в сентябре 2022 года, было разрушено около 100 домов и береговая линия, взбаламучен песок вдоль пляжа. Он предположил, что во время стихии корабль мог приподняться из «песчаной могилы», после чего каждый последующий шторм раскапывал его еще больше.

По мнению Берджесса, судно было построено в 1800-х годах. Он отталкивался от того, что доски на нем скреплены деревянными дюбелями, которые в те времена использовались в качестве гвоздей на деревянных кораблях. Также на обломках есть медные колышки, которыми скрепляли доски корпуса. Длина всплывшей части корабля составляет около 24 метров, но так как остов – лишь часть, то само судно было еще длиннее. Канадец предположил, что это был крупный парусник, больше, чем шхуна. Если выяснится, что корпус сделан из дуба, это будет значить, что его построили не в Северной Америке. Эксперт считает, что морское дно вокруг Ньюфаундленда усеяно тысячами затонувших кораблей.

Ванда Блэкмор пишет письма в разные инстанции, чтобы обломки были взяты под защиту. Она рассчитывает, что часть корпуса будет выставлена в музее маяка Кейп-Рэй, который является объектом культурного наследия. Первый маяк на этом месте был построен в 1871 году для направления кораблей через пролив Кабот, в месте встречи залива Святого Лаврентия и Атлантического океана. Несколько столетий назад мимо мыса Рэй пролегал маршрут, которым активно пользовались корабли со всего мира, пишет издание CBC.