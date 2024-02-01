Google заключил крупнейшую сделку по покупке ветряной энергии

Google объявил о заключении крупнейшей сделки по закупке ветряной энергии для своих центров обработки данных в Европе. Компания подписала соглашения о закупке электроэнергии для поддержки двух новых ветряных ферм у побережья Нидерландов.

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Компания планирует соответствовать всему потреблению электроэнергии своих центров обработки данных генерацией чистой энергии 24/7 к 2030 году. Google хочет добавить более 700 мегаватт чистой энергии в европейскую энергосистему.

Основной объем новой энергии будет поступать из двух новых ветряных ферм в Нидерландах, где Google управляет двумя из своих 24 центров обработки данных. Соглашения о закупке энергии подписаны с консорциумами CrossWind и Ecowende, совместными предприятиями энергетических компаний Shell и Eneco.

Планируется, что эти ветряные фермы обеспечат около 6% ежегодного потребления электроэнергии в Нидерландах. Google сообщает, что в этом году его центры обработки данных в Нидерландах смогут обеспечивать 90% потребления чистой энергии.