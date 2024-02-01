Выращенные в неволе овсянки успешно осваивают песни в дикой природе

Британские ученые вручную вырастили популяцию круглых овсянок, а затем завезли их в дикую природу на юго-западе Англии. Несмотря на то, что в раннем возрасте птенцы не слышали песен от взрослых особей, они успешно освоили репертуар диких птиц. Опыт перемещения овсянок оказался успешным и в будущем поможет сохранить популяции других видов. Исследование опубликовано в журнале Conservation Science and Practice.

© InScience

Овсянки – это мелкие певчие птицы с ярким золотисто-желтым оперением на голове и груди. Cлушая взрослых особей, птенцы овсянок разучивают песни, которые будут нужны им, чтобы найти партнеров. В 2006 году ученые заметили, что на юго-западе Англии в графстве Девон осталось всего 9 гнездящихся пар круглых овсянок (Emberiza cirlus). Исследователи вывезли несколько птенцов в возрасте 6 дней и вырастили их вручную, а в 2011 году выпустили птиц в соседнем графстве Корнуолл. В дополнение к оцениванию общего успеха программы сохранения овсянок, ученые записали пение овсянок.

Оказалось, что когда подросшие птенцы были выпущены в Корнуолле в 2011 году, они знали намного меньше песен. Отдельные особи пели необычные мелодии, которые сильно отличались от тех, что были в Девоне. Однако это не удивительно: когда птенцы росли в неволе, они слушали компакт-диск с всего одной песней.

Ученые провели аналогичные исследования в 2019 году. К этому времени песенный репертуар пернатых Корнуолла достиг уровня исходных популяций в Девоне, а многие песни были типичными для овсянок. Увеличилось и количество особей: с 2007 по 2016 год число гнездящихся пар выросло с 9 до 65.

По словам авторов, несмотря на проблему с репертуаром, популяция овсянок смогла восстановиться и научилась петь во взрослом возрасте. Если для сохранения какого-либо другого вида потребуется выращивание птиц в неволе, то это не приведет к долгосрочным проблемам с коммуникацией животных. Однако ученые считают, что в проектах по перемещению птиц необходимо учитывать развитие пения. Они предлагают включать птенцам типичные песни до того, как те попадут в дикую природу.