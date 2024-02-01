Стало известно о совместном вкладе Японии и Индии в покорение Луны

Сотрудничество Японии и Индии внесет вклад в покорение Луны, заявил глава Лаборатории физических исследований Индии Анил Бхарадвадж. Об этом стало известно ТАСС.

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«В ходе реализации наших предыдущих лунных миссий мы успешно продемонстрировали возможности по выводу аппаратов на окололунную орбиту, мягкой посадке и управлению роверами на поверхности Луны», — сказал специалист.

Ученый напомнил про планируемую совместную миссию двух стран Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) на Луну.

«Следующим шагом было бы возвращение материалов с Луны на Землю. Поэтому мы участвуем в миссии LUPEX, которая будет очень полезна для будущих миссий по возврату образцов с Луны и высадке астронавтов к 2040 году», — заявил специалист.

Бхарадвадж добавил, что «план состоит в том, чтобы высадить аппарат как можно ближе к полярному региону Луны».

В августе Nikkei сообщило, что Индия и Япония на фоне успеха программы Chandrayaan-3 активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну.