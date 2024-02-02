Появилось первое фото главы Apple Тима Кука в гарнитуре Vision Pro

Глава Apple Тим Кук впервые сфотографировался в гарнитуре Apple Vision Pro для обложки нового выпуска журнала Vanity Fair. На это обратило внимание издание MacRumors.

© Vanity Fair

На фотографии Кук сидит за столом в Vision Pro и смотрит в сторону от камеры. Его правая рука демонстрирует щипок, жест управления visionOS. На столе у топ-менеджера можно заметить другие устройства Apple: желтую смарт-колонку HomePod Mini, наушники AirPods Pro и iPhone 15 Pro Max. Часы Apple Watch Ultra у главы компании можно заметить на запястье левой руки.

Данная фотография является превью к главному материалу номера, посвященному разработке Apple Vision Pro. Для его подготовки журналисты взяли комментарии не только у Кука, но и у главы по маркетингу компании Грега Джосвиака, а также у голливудских режиссеров Джеймса Кэмерона и Джона Фавро.

В интервью Vanity Fair Кук рассказал, что регулярно использует Vision Pro дома. В основном для просмотра фильмов и сериалов.

«Я смотрел третий сезон «Теда Лассо» на своем потолке, и это было невероятно! В другой раз я вернулся домой и включил Apple Vision Pro, чтобы посмотреть «Форд против Феррари». Благодаря пространственному звуку у меня возникло ощущение, будто Ford GT40 Кена Майлза находился в комнате со мной», – признался Кук.