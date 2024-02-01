Ученые узнали, как появились первые материки

Новые расчеты, проведенные канадскими учеными, объяснили появление тоналита, трондьемита и гранодиорита — магматических пород, которые в недрах планеты образовали основу для первого континента Земли. Исследование, которое объясняет, как появились материалы с такими свойствами, опубликовано в журнале Nature Communications, о нем сообщает Университет Британской Колумбии (Канада).

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Первый континент, согласно существующей сейчас теории, появился около 3,5 млрд лет назад. Этому предшествовал некий масштабный процесс в Архейском эоне — это отрезок геологической истории с 4,5 млрд до 2 млрд лет назад.

Сейчас считается, что магматическая триада тоналит, трондьемит и гранодиорит (обычно их обозначают ТТГ) образовалась, когда была расплавлена еще более ранняя базальтовая кора. Или другие магматические породы. Или — залегающие в мантии Земли гибридизированные перидотиты. Может быть, причиной этому стали первые тектонические сдвиги. Или падение метеорита?

Чтобы внести ясность в это множество теорий, команда из Университета Британской Колумбии начала с химического анализа ТТГ. Они надеялись, что знание о микроэлементном составе этих пород и магмы, из которой они появились, поможет распутать клубок геологических процессов, происходивших между начальным плавлением и окончательной кристаллизацией.

«Мы отследили определенный набор микроэлементов, которые не подвергаются изменениям и сохраняют первозданные характеристики исходной магмы, из которой образовалась новая кора ТТГ. Эти элементы позволили нам оглянуться назад во времени и указали на химические изменения, через которые проходила ТТГ. Затем удалось проследить состав расплава вплоть до первоначального состояния», — говорит доктор Маттейс Смит.

Скорее всего, ТТГ появились из породы наподобие той, что сегодня называют габбро. Ее относят к плутоническим породам — то есть, тем которые возникли из магмы, просочившейся с поверхности внутрь земной коры. Но как это произошло?

«Все эти породы — и особенно их комбинации — можно объяснить с помощью модели, которую мы представляем. [Они] возникли в результате медленного опускания, утолщения и плавления коры-предшественника, которая, вероятно, напоминала океанические плато. Континентальная кора погружалась все глубже, и у пород в ее основании не было другого выбора, кроме как плавиться. И вот тогда из них появились ТТГ», — поясняет доктор Смит.