Пираньи в реальности: действительно ли они жуткие хищники?

Пираньи приобрели негативную репутацию в поп-культуре. Их часто представляют жуткими хищниками, которые способны за секунды обглодать жертву до костей. Но правда ли это на самом деле? Портал livescience.com разобрался в настоящей природе пираний.

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Прежде всего, многие виды пираний всеядны. Например, пираньи Pygocentrus nettereri, которые часто ассоциируются с атаками на людей, обычно питаются рыбами, ракообразными, насекомыми, растениями, фруктами, орехами и семенами. Хотя в желудке некоторых представителей этого вида также находили фрагменты птиц, змей и мелких млекопитающих.

Репутация кровожадных монстров принадлежит хищным видам пираний. Pygocentrus nettereri всеядны, но их близкие родственники, рыбки паку, травоядны. Пираньи сильно мотивированы едой и действительно могут пожирать большие объемы пищи, однако их предпочитаемая диета состоит преимущественно из мелкой добычи.

Пираньи обитают стаями от 10 до 100 рыб, но численность помогает скорее в безопасности, чем в охоте. Они, как и любое другое животное, имеют свое место в пищевой цепи: пираньи тоже являются чьей-то добычей. И, как другие животные, иногда они могут проявлять агрессию, если им не хватает пищи.