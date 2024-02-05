Пираньи в реальности: действительно ли они жуткие хищники?
Пираньи приобрели негативную репутацию в поп-культуре. Их часто представляют жуткими хищниками, которые способны за секунды обглодать жертву до костей. Но правда ли это на самом деле? Портал livescience.com разобрался в настоящей природе пираний.
Прежде всего, многие виды пираний всеядны. Например, пираньи Pygocentrus nettereri, которые часто ассоциируются с атаками на людей, обычно питаются рыбами, ракообразными, насекомыми, растениями, фруктами, орехами и семенами. Хотя в желудке некоторых представителей этого вида также находили фрагменты птиц, змей и мелких млекопитающих.
Репутация кровожадных монстров принадлежит хищным видам пираний. Pygocentrus nettereri всеядны, но их близкие родственники, рыбки паку, травоядны. Пираньи сильно мотивированы едой и действительно могут пожирать большие объемы пищи, однако их предпочитаемая диета состоит преимущественно из мелкой добычи.
Пираньи обитают стаями от 10 до 100 рыб, но численность помогает скорее в безопасности, чем в охоте. Они, как и любое другое животное, имеют свое место в пищевой цепи: пираньи тоже являются чьей-то добычей. И, как другие животные, иногда они могут проявлять агрессию, если им не хватает пищи.
Предположим, что среднестатистическая взрослая особь Pygocentrus nettereri весит 541 грамм. Если такая пиранья будет очень голодна, то она смогла бы съесть 1/8 своей массы в пище. Получается примерно 68 грамм на одну пиранью. Из этого получается, что 267 пираний смогли бы сожрать животное весом 4,5 кг за три минуты. Но это при условии, что рыбы почувствовали бы шанс поживиться легкой добычей: пираньи — оппортунисты, и в случае опасности предпочтут более надежный источник пищи.