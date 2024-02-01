Космонавт Кононенко сфотографировал с борта МКС американский Cygnus

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал с борта Международной космической станции американский грузовой корабль Cygnus миссии NG, который пристыковался к МКС 1 февраля. Снимком он поделился с ТАСС.

Стыковка Cygnus с МКС состоялась в 12:05 по московскому времени. Корабль доставил на МКС свыше 3,7 тонны полезных грузов и оборудование, которое предназначено для экспериментов, в том числе 3D-принтер и робота для проведения хирургических операций.