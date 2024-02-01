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Космонавт Кононенко сфотографировал с борта МКС американский Cygnus

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал с борта Международной космической станции американский грузовой корабль Cygnus миссии NG, который пристыковался к МКС 1 февраля. Снимком он поделился с ТАСС.

Космонавт Кононенко сфотографировал с борта МКС американский Cygnus
© РИА Новости

Стыковка Cygnus с МКС состоялась в 12:05 по московскому времени. Корабль доставил на МКС свыше 3,7 тонны полезных грузов и оборудование, которое предназначено для экспериментов, в том числе 3D-принтер и робота для проведения хирургических операций.

Отметим, что данный запуск стал первым в 2024 году. Кроме того компания впервые использовала для этих целей ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

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