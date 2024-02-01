Японский лунный модуль SLIM снова «уснул» из-за наступления ночи на Луне

На Луне наступила ночь и японский SLIM снова «уснул»
Японский лунный модуль SLIM снова отключился из-за наступления на спутнике Земли лунной ночи.
На этот период модуль не рассчитан, поэтому автономная система отключила аппарат, чтобы не расходовать энергию. Это второе отключение SLIM, в первый раз модуль отключился через три часа работы после прилунения.
Второй «сон» и, возможно, последний случился 31 января, после трёх дней работы, в течение которых SLIM изучил находящиеся рядом валуны с помощью мультиспектральной камеры для определения их состава. Лунная ночь продлится два недели, в связи с этим японские учёные надеются снова запустить аппарат в середине февраля.
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