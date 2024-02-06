В поисках обитаемых миров: как NASA собирается искать инопланетную жизнь

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запущен, поэтому NASA перешла к активной работе над следующей крупной программой — обсерваторией, которая поможет нам найти инопланетную жизнь. Журнал Popular Mechanics рассказывает о программе HWO.

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Запуск «Джеймса Уэбба» во многом ознаменовал конец прежней эпохи — и начало новой. В 1990-х NASA запустила серию «великих обсерваторий»: огромных телескопов, направленных на специфический волновой спектр и научные цели. «Хаббл» фокусировался на видимом спектре, «Спитцер» работал в инфракрасном, «Чандра» — в рентгеновском.

«Джеймс Уэбб» преимущественно сфокусирован на инфракрасном свете, но на данный момент не имеет компаньона для других длин волн. Помимо этого, телескоп нуждается в постоянном охлаждении, из-за чего приблизительно через 10 лет он исчерпает запас топлива и выключится. Астрономическое сообщество осознало эти недостатки, когда телескоп начал отклоняться от расписания.

Программа Habitable Worlds Observatory (HWO) должна стать первым шагом к заполнению этого пробела. Ее основная задача полностью соответствует названию: новый телескоп будет наблюдать за обитаемыми мирами. Конечно, наука пока не имеет никаких доказательств того, что где-то во вселенной существует жизнь, но космос, мягко говоря, большой. Для контекста, только во Млечном пути находится примерно 300 млрд звезд и как минимум столько же планет.

Многие из этих миров негостеприимны и не пригодны для жизни, как и многие миры в Солнечной системе. Но часть из них похожа на Землю по характеристикам: подходящая масса и плотность, дистанция до звезды, присутствие воды — иными словами, ингредиенты для жизни. По грубым подсчетам, астрономы полагают, что в нашей галактике существуют от 5 до 10 млрд планет, похожих на Землю. Проблема в том, что мы не сможем добраться до них — для разведки и сбора информации нужен мощный инструмент.

HWO комбинирует две важных технологии. Первая — гигантское (~5,5 метра в ширину) зеркало, которое позволит делать снимки далеких планет в высоком разрешении. А вторая — антибликовая защита, над которой активно бьются инженеры. Пока что они выбирают между свободно летящим металлическим «зонтиком» и коронографом.