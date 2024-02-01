Apple признала официально устаревшим еще один MacBook Pro

Apple добавила 13-дюймовый MacBook Pro середины 2012 года в список устаревших продуктов. Об этом сообщает издание MacRumors.

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MacBook Pro, выпущенный в июне 2012 года, стал последним Mac со встроенным приводом CD/DVD. Он продавался до октября 2016 года, а после был заменен другой моделью. Apple продолжает продавать внешний SuperDrive для клиентов, которым нужен привод CD/DVD, но для его использования с современными MacBook требуется адаптер USB-C.

Apple считает устройство «технологически устаревшим», если оно было снято с продажи более семи лет назад. Несмотря на новый статус, обсуждаемый MacBook «имеет право» на продленный период бесплатной замены аккумулятора, который ограничивается 10 годами с момента поступления в продажу.