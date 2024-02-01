Дисплей Galaxy S24 Ultra признан лучшим на рынке по версии DxOMark

Эксперты DxOMark протестировали дисплей Samsung Galaxy S24 Ultra. Благодаря заметным улучшениям практически по всем характеристикам, особенно по сравнению с его предшественником S23 Ultra, флагманское устройство заняло первое место в рейтинге.

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По читаемости Galaxy S24 Ultra немного не дотянул до высшего балла. При ярком солнечном свете пиковая яркость экрана достигла 2572 нит (заявлено 2600 нит), а это гораздо выше, чем у Galaxy S23 Ultra (1750 нит). Кроме того, добавление антибликового стекла усиливает контраст и делает изображения более яркими в сложных условиях. Благодаря данным характеристикам даже под прямыми солнечными лучами хорошо видится и читается то, что отображается на дисплее.

Цветопередача Samsung Galaxy S24 Ultra стала намного лучше, чем у Galaxy S23 Ultra, особенно на улице, где новинка исправила недостаток цветовых оттенков своего предшественника, но все же немного не добрала до наивысшего балла. Кроме того, при просмотре экрана под углом, наблюдается небольшой сдвиг в сторону розового и зелёного. Также экспертами отмечено качество воспроизведения видео. Дисплей адаптирует частоту обновления к частоте кадров видео, что позволит избежать дрожания.

Однако не обошлось и без недостатков. DxOMark отметили чрезмерно высокий уровень яркости при воспроизведении видео, что мешает комфортному просмотру контента в условиях низкой освещенности. Также эксперты заметили недостаток яркости и детализации в условиях искусственного освещения и срабатывание непроизвольных прикосновений.