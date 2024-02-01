В 2024 году могут сильно сократиться продажи iPhone

Продажи iPhone в 2024 могут упасть на 15% из-за падения спроса в Китае . Об этом в своем блоге на сайте Medium сообщил известный инсайдер и аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо.

По данным Куо, в 2024 году Apple закажет на 200 млн меньше единиц полупроводниковых компонентов для производства iPhone, то есть поставки смартфонов год к году сократятся на 10-15%. Куо считает, что это решение Apple продиктовано падением спроса на iPhone в Китае, а также на сегментирование рынка премиальных смартфонов. В последнем случае имеется ввиду то, что на рынке флагманских моделей появились устройства со складными экранами, которые в той или иной мере оттягивают на себя внимание потенциальных покупателей iPhone.