Ученые назвали причину лунотрясений

Долгие годы наблюдения за естественным спутником позволили ученым выяснить, что планету время от времени сотрясают лунотрясения. Специалисты классифицировали их, выделив четыре вида.

Согласно данным экспертов, поверхность Луны часто дрожит из-за падения метеоритов. И это единственный тип лунотрясения, не связанный с внутренними процессами, которые происходят в недрах ночного светила.

Есть еще мелкие, глубокие и термальные лунотрясения, сообщает life.ru. Ученые предположили, что они могут быть связаны с гравитационным влиянием Солнца и Земли.

Недавно исследователи провели эксперимент с помощью компьютерного моделирования. И выяснилось, что причиной мелкой, но сильной дрожи Луны является охлаждение планеты, которое все еще продолжается. Из-за этого ядро небесного тела сжимается.

Отмечается, что поскольку грунт на поверхности Луны довольно рыхлый, это сжатие ядра может приводить к сильным оползням. Ученые рассказали, что в перспективе Луна уменьшится, но произойдет это через сотни миллионов лет.