Глобальное потепление помешало деревьям «дышать»

Деревья в более теплом и сухом климате хуже удерживают углекислый газ, заявили ученые из Пенсильванского университета. Это значит, что они теряют способность сдерживать глобальное потепление.

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«Мы обнаружили, что деревья в более теплом и сухом климате, по сути, кашляют вместо того, чтобы дышать», – заявил ведущий автор исследования доцент Макс Ллойд.

Известно, что в процессе фотосинтеза деревья удаляют CO2 из атмосферы. Однако в стрессовых условиях они начинают выделять его обратно. Новое исследование показало, что в теплом климате и при дефиците воды объемы выбросов возрастают вдвое. Подобная реакция начинает происходить, когда температура достигает 20 градусов Цельсия, и усугубляется по мере дальнейшего потепления.

Исследователи проанализировали 30 образцов древесины, собранных в различных климатических зонах разных регионов мира. На уровень углерода указали уровни определенных изотопов, называемых метоксильными группами. Самые старые образцы датировались 1930-40 годами.

Эксперты отметили, что в настоящее время деревья поглощают около 25% избыточного углерода, выделяемого человечеством. Но в будущем этот показатель, вероятно, снизится. Выбросы СО2 также повлияют на состав атмосферы.

В дальнейшем команда намерена установить, как деревья реагировали на изменения климата десятки миллионов лет назад. Для анализа используют окаменевшую древесину, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Возможно, нам придется вернуться на миллионы лет назад, чтобы лучше понять, как может выглядеть наше будущее», – отметили авторы научной работы.