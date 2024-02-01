РКН заблокировал 236 тысяч ресурсов за фейки об СВО

Роскомнадзор с весны 2022 года заблокировал около 236 тысяч сайтов и страниц сайтов за распространение фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, передает ТАСС.

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Он уточнил, что интернет-ресурсы были заблокированы по требованию Генеральной прокуратуры России.

Соответствующее заявление Зайцев сделал на форуме «Все для победы!», который проводит Народный фронт в Туле.

Зайцев также добавил, что за неудаление запрещенного контента Роскомнадзором на крупные интернет-компании были наложены административные штрафы. В общей сложности с 2021 года ведомством было наложено 147 штрафов на общую сумму 35 млрд 311 млн рублей.