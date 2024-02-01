Техноблогер оценил ремонтопригодность Samsung Galaxy S24

YouTube-канал PBKreviews демонтировал новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 и оценил его ремонтопригодность. Разборка, транслируемая на YouTube-канале PBKreviews, дает возможность взглянуть на внутреннюю структуру гаджета.

© YouTube/ PBKreviews

Как оказалось, так же как и в предшественнике, в Galaxy S24 используется медная испарительная камера, но фактически почти вдвое больше, чем в предыдущей модели. Как было подчеркнуто во время разборки, задняя панель устройства может быть снята при нагревании, открывая доступ к внутреннему пространству. При этом каждое защитное стекло объектива камеры можно заменить индивидуально.

Материнская плата, как и в прошлогодней модели, имеет двухслойную конструкцию. Фронтальная камера на 12 Мп приклеена, а значит, заменить ее можно только разрезав клей ножом. А вот задние камеры можно легко снять. Удобный для пользователя специальный язычок позволяет легко снять аккумулятор. Экран по-прежнему сложно снять не повредив его.