Названо количество скачиваний Сбербанк Онлайн в RuStore

«Сбербанк Онлайн стал незаменимым помощником для большинства россиян. Это подтверждает и статистика ведущего российского магазина приложений RuStore, где наше приложение скачали более 10 миллионов раз. Сейчас 82 миллиона человек пользуются СберБанк Онлайн хотя бы раз в месяц, 44 миллиона — каждый день. Мы постоянно совершенствуем приложение и, чтобы получать от него максимум, важно его обновлять, как только выходит новая версия, а это происходит регулярно. Удобнее всего обновлять приложение в RuStore — магазин внимательно следит за тем, чтобы пользователям была доступна самая актуальная версия», — сказал вице-президент, директор департамента цифровых каналов В2С Сбербанка Алексей Круглов.