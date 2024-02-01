Названо количество скачиваний Сбербанк Онлайн в RuStore
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн стало лидером по числу скачиваний в российском магазине приложений RuStore — его уже скачали более 10 миллионов раз. Приложением пользуются более 82 миллионов человек ежемесячно, а более половины из них — каждый день.
«Сбербанк Онлайн стал незаменимым помощником для большинства россиян. Это подтверждает и статистика ведущего российского магазина приложений RuStore, где наше приложение скачали более 10 миллионов раз. Сейчас 82 миллиона человек пользуются СберБанк Онлайн хотя бы раз в месяц, 44 миллиона — каждый день. Мы постоянно совершенствуем приложение и, чтобы получать от него максимум, важно его обновлять, как только выходит новая версия, а это происходит регулярно. Удобнее всего обновлять приложение в RuStore — магазин внимательно следит за тем, чтобы пользователям была доступна самая актуальная версия», — сказал вице-президент, директор департамента цифровых каналов В2С Сбербанка Алексей Круглов.
Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев отметил, что за год аудитория RuStore выросла в пять раз.
«За год аудитория RuStore выросла в 5 раз и составила 26 миллионов пользователей, согласно данным Mediascope в декабре 2023 года. Для многих пользователей RuStore стал основным источником приложений. Мы ежемесячно расширяем каталог для наших пользователей, обеспечивая широкий выбор сервисов и игр, а также вовлеченную аудиторию для разработчиков», — отметил он.
Среди неигровых категорий в российском магазине мобильных приложений для Android RuStore лидируют финансы — на них приходится около половины скачиваний, затем идут «полезные инструменты». Третье место делят в равных долях: покупки, развлечения и транспорт. Раздел игр, представленный на отдельном экране, по количеству скачиваний сопоставим с «полезными инструментами». За последний год в RuStore значительно увеличилось количество приложений и игр. В начале 2022 года в каталоге было всего около 4 тысяч сервисов, сейчас пользователям доступно более 32 тысяч различных приложений и игр.