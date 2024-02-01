Две китайские компании протестировали работу 5,5G

В Китае две крупные технологические компании, China Unicom и Huawei, протестировали работу нового стандарта связи 5,5G.

Тестирование проводилось накануне запуска таких сетей перед полноценной коммерческой эксплуатацией.

Как сообщил заместитель генерального директора пекинского отделения China Unicom Сяо Жуй, стандарт 5,5G был протестирован в нескольких районах Пекина и показал ожидаемую эффективность. Пропускная способность 5,5G может достигать 10 гигабит в секунду, при этом скорость непрерывной работы составит более 5 гигабит в секунду.