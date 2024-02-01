Ученые пришли к выводу, что в настоящее время риск развития новой пандемии из-за так называемых "зомби-вирусов" незначителен. Однако специалисты считают, что другие инфекционные агенты, обнаруженные в вечной мерзлоте, могут представлять опасность. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные инфекционистов.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в Арктике сохранились вирусы и бактерии, которые попали туда с трупами людей и животных. Он рассказал, что иностранным специалистам удалось выделить вирус, который может заражать амеб.

"Сейчас нет оснований полагать, что эти вирусы опасны для человека и других живых существ, кроме амеб. Но эти данные показывают, что вирус можно выделить", – объяснил он.

Опасность для людей представляет, например, натуральная оспа, заметил Альтштейн. Исследователи нашли ДНК этого вируса в вечной мерзлоте, однако сама инфекция в ней не была обнаружена, уточнил эксперт.

Также угрозу может нести сибирская язва, предупредил вирусолог. Он объяснил, что споры могут очень долго сохранять свою активность в условиях вечной мерзлоты.

"Человек тоже может тяжело заболеть, но эпидемию или тем более пандемию это вызвать не может, поскольку этот возбудитель не способен передаваться от человека к человеку", – добавил он.

В свою очередь, доктор биологических наук Алексей Аграновский заверил, что ни один из вирусов, найденных в вечной мерзлоте, не представляет никакой реальной угрозы. По его мнению, опасения сейчас должна вызывать эпидемиологическая ситуация в Юго-Восточной Азии, где вирусы теплокровных животных и членистоногих продолжают эволюционировать.

Однако вирусолог Сергей Нетесов усомнился в безобидности "зомби-вирусов". Он подтвердил, что сейчас они способны поражать только простейшие организмы, но при этом, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что они не несут никакой угрозы для человечества.

"Если они переключатся на грызунов, то к заболеваниям человека это гораздо ближе, потому что грызуны тоже млекопитающие", – подчеркнул он.

Прим этом сейчас ничего не указывает на возможность возникновения новой пандемии из-за вирусов в вечной мерзлоте, резюмировал он.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили в вечной мерзлоте Арктики "зомби-вирусы". Согласно данным ученых, из-за потепления климата древние вирусы способны выйти на свободу и вызвать сильную вспышку заболеваний.