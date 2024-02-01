В России создали скоростную нейросеть для обработки гиперспектральных данных

Ученые Самарского университета разработали скоростную нейросеть, способную анализировать гиперспектральные данные с беспилотников или космических спутников, сообщили в пресс-службе вуза.

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Как говорится в сообщении Самарского университета, ученые разработали и испытали скоростную нейросеть, способную в режиме реального времени анализировать поступающий видеопоток, распознавать и находить в этом видеопотоке заданные объекты и изображения, передает РИА «Новости». Там добавили, что наряду с анализом картинки с обычной видеокамеры, разработка может оперативно анализировать данные, получаемые с помощью гиперспектрометров - устройств, видящих реальность в многоканальном спектральном отображении.

Как рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов, оптическая нейросеть была создана на основе аналоговой фотонной вычислительной системы, обладающей малым потреблением энергии, полной защищенностью от электромагнитных помех и возможностью параллельной обработки данных.

Он отметил, что надежность распознавания в ходе первых экспериментов на демонстрационном образце составила 93,75%, теперь ученые рассчитывают собрать и испытать экспериментальный образец системы в компактном корпусе размером, точность и надежность распознавания у экспериментального образца должна вырасти за счет подбора компонентов с улучшенными характеристиками.