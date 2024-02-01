$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .RU

Минцифры РФ проводит разбирательство по факту сбоя работы доменной зоны .RU, произошедшего 30 января. Об этом министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил журналистам в кулуарах форума Digital Almaty 2024.

Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .RU
© РИА Новости

"Минцифры ведет разбирательство", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что результаты будут опубликованы после завершения расследования.

Сбой в доменной зоне .RU 30 января возник из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions, сообщал Координационный центр доменов .RU/РФ.

Наука и техника
Максут Шадаев
Россия