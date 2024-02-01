Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .RU

Минцифры РФ проводит разбирательство по факту сбоя работы доменной зоны .RU, произошедшего 30 января. Об этом министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил журналистам в кулуарах форума Digital Almaty 2024.

"Минцифры ведет разбирательство", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что результаты будут опубликованы после завершения расследования.