Ученый рассказал о неразгаданной загадке древних поселений у Кисловодска
Российские ученые бьются над загадкой поселений, которые обнаружили в Кисловодской котловине. Об этом в эфире "Радио культура" рассказал заведующий отделом теории и методики института археологии РАН Дмитрий Коробов.
- Самая яркая, сенсационная находка - открытие абсолютно новых по своему типу поселений кабанской культуры, - говорит Коробов. - Мы открыли их на южных рубежах Кисловодской котловины. Эти поселения имеют очень интересную форму - замкнутые ряду домиков, которые кольцом окаймляли центральную площадь с одним-единственным проходом внутрь.
- Первое такое поселение я открыл еще в 1999 году в ходе пешей разведки, но форму его проследить было невозможно из-за густой растительности, - рассказал Коробов. - Через несколько лет мы открыли еще одно такое поселение и на аэрофотосъемке я смог разглядеть ту самую форму. В течение недели мы нашлю дюжину таких поселений, а потом за месяц - еще 120. На расстоянии примерно три-пять километров друг от друга. Все на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря, сейчас там нет никакой жизнедеятельности, кроме выпаса скота и заготовки сена. Около восьми месяцев в году там лежит снег, хотя люди там жили регулярно, занимались земледелием.
- Интереснейший феномен! - уверен Коробов. - Феномен, который связан с интересной социальной организацией - поселения сделаны по единому плану, домики абсолютно одинаковы, семьи живут по определенным правилам как в коммуне. Что-то вроде хрущовок. Изучение этих поселений - дело будущего. Мы еще крайне мало знаем об этом феномене. Он открыт и ждет своего исследования.