Ученый рассказал о неразгаданной загадке древних поселений у Кисловодска

- Первое такое поселение я открыл еще в 1999 году в ходе пешей разведки, но форму его проследить было невозможно из-за густой растительности, - рассказал Коробов. - Через несколько лет мы открыли еще одно такое поселение и на аэрофотосъемке я смог разглядеть ту самую форму. В течение недели мы нашлю дюжину таких поселений, а потом за месяц - еще 120. На расстоянии примерно три-пять километров друг от друга. Все на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря, сейчас там нет никакой жизнедеятельности, кроме выпаса скота и заготовки сена. Около восьми месяцев в году там лежит снег, хотя люди там жили регулярно, занимались земледелием.