Россиянам предсказали обязательное владение нейросетями при приеме на работу

Специалист по оптико-электронным приборам Московского государственного университета геодезии и картографии Юрий Корнеев заявил, что использование инструментов на основе искусственного интеллекта может стать обязательным требованием при приеме на работу в течение ближайших трех-пяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

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Эксперт отметил, что ИИ не заменит человека, но станет полезным инструментом во многих областях. Корнеев сравнил это с современным требованием «уверенного пользования компьютером».

Как пишет РИА Новости, при этом развитие искусственного интеллекта также создает новые возможности для фейков, пропаганды и мошенничества. Поэтому на рынке труда могут появиться специалисты, которые смогут отличать работы, созданные людьми, от работ искусственного интеллекта.

Кроме того, мошенники могут использовать голос человека для обмана, взяв его из видеороликов или аудиосообщений. Поэтому эксперт рекомендует проверять любую информацию, которую мы получаем из новостных статей или социальных сетей, и соблюдать «цифровую гигиену», чтобы максимально ограничить распространение своих биометрических данных в сети.

До этого стало известно, что нейросеть год общалась с девушками вместо москвича и помогла найти ему жену. Молодой человек из Москвы Александр Жадан настроил чат-бот ChatGPT на поиск девушек для свиданий и общение с ними. Таким образом за год нейросеть познакомилась с 5240 девушками, одной из которой парень сделал предложение выйти замуж.