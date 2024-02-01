Российский космонавт вошел в состав миссии SpaceX Crew-9 к МКС

Аэрокосмическое ведомство США (NASA) объявило о том, что космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 компании SpaceX, которая отправится на Международную космическую станцию (МКС) не ранее августа. В сообщении NASA также перечислены имена других астронавтов, которые присоединятся к членам экипажей 71-й и 72-й экспедиций: командир Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист миссии Стефани Уилсон.

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Для Горбунова это будет первый полет в космос и на МКС. Российский космонавт родился в Железногорске Курской области и получил инженерное образование по специальности «космические аппараты и разгонные блоки» в Московском авиационном институте.

На МКС космонавты будут проводить ряд задач, в том числе поиски утечек воздуха.

До этого компания Voyager Space объявила о выборе аэрокосмического предприятия Илона Маска SpaceX для доставки на низкую околоземную орбиту (НОО) Земли космической станции StarLab. StarLab должна заменить Международную космическую станцию (МКС) после ее вывода из эксплуатации.