Облачное хранилище Google достигло 100 миллионов подписчиков

Глава Google, Сундар Пичаи, сообщил, что облачное хранилище Google One компании почти перешагнула отметку в 100 миллионов подписчиков. В ходе обсуждения результатов финансового квартала Alphabet за Q4 2023 года Пичаи отметил, что компания планирует добавить больше функций, основанных на искусственном интеллекте, в сервис Google One.

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Google One был запущен в 2018 году, и с тех пор продукт эволюционировал, предоставляя дополнительные привилегии, включая возможности редактирования в Google Photos, такие как «волшебная ластик», подсветка портрета, размытие портрета, подсветка цвета и многое другое.

Согласно Пичаи, общий объем подписочного бизнеса Google, включая YouTube Premium и Music, YouTube TV и Google One, находится на восходящей траектории и превысил $ 15 миллиардов в годовых доходах, что в 5 раз больше, чем в 2019 году.