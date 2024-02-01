В NASA анонсировали создание вертолетов для Марса нового поколения

Цанетос отметил, что Ingenuity, совершивший 72 вылета на Марсе, изначально был направлен туда как экспериментальное оборудование, но проработал значительно дольше. Вертолёт был оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 801 — самым мощным, чем у всей остальной техники, когда-либо посылаемой NASA на Марс.