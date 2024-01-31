Древние башни в Ингушетии снабдили QR-кодами

Достопримечательности Джейрахского района Ингушетии снабдили QR-кодами, которые позволят туристам получать информацию об объектах без помощи экскурсовода.

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«Сегодня можно встретить различные методы замены экскурсовода, и QR-код — один из самых удобных для жителей и туристов, поскольку для этого нужно иметь при себе лишь мобильное устройство. Мы решили тоже воспользоваться этой идеей. Теперь рядом с достопримечательностями Джейрахского района установлены подобные таблички», — сообщил в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Первые QR-коды установили рядом с несколькими достопримечательностями района, в числе которых башенные комплексы. QR-код переводит обладателя смартфона на специально созданный сайт, где размещена подробная информация о значимости, истории и особенностях объектов.

Как отметил Калиматов, такие проекты успешно реализуются во многих регионах России, а поскольку в горной Ингушетии насчитывается около 3 700 объектов культурного наследия, для республики это также будет актуально.

На территории горного Джейрахского района сосредоточено множество памятников истории и культуры, таких как христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.