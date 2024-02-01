В Швейцарии нашли рыцарскую рукавицу возрастом 600 лет

«Перчатки были изготовлены по высоким стандартам, и покупка таких доспехов была дорогостоящей. Поэтому вполне вероятно, что перчатки предназначались для знатного или другого высокопоставленного человека», – рассказала руководитель охранной археологической экспедиции Лорена Буркхардт.

Также исследователи нашли сгоревший в XIV веке ткацкий погреб. Кроме перчатки были обнаружены предметы, не представляющие большой ценности: молоток, щипцы, пинцеты, ключи, сообщает The New York Times.

Ранее под Кельнским собором в Германии нашли скрытые помещения с древними артефактами. Раскопки под памятником архитектуры начались в 1946 году и продолжаются по сей день.