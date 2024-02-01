Названо время появления современных людей в Северной Европе

Ученые из Института эволюционной антропологии (Германия) обнаружили самые ранние следы пребывания Homo sapiens в Северной Европе. Они датируются 45 тысячами лет назад.

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Ученые исследовали стоянку древних людей близ Раниса в Германии. Ранее там нашли кости, а также орудия труда в виде каменных «лезвий». Ученые долгое время не могли установить, кем были изготовлены эти артефакты – нашими прямыми предками или неандертальцами.

Авторы нового исследования провели генетический анализ фрагментов костей. Они извлекли митохондриальную ДНК из 13 костных осколков. Результаты доказали, что останки принадлежали группе Homo sapiens, имевшей общих предков по материнской линии.

«Таким образом, это одни из самых ранних Homo sapiens в Европе», – заявили ученые.

Точное время заселения Европы человеком разумным остается предметом научных дискуссий. Есть признаки, что наши предки добрались до Греции десятки тысяч лет назад, но не смогли там прижиться. Настоящее «покорение Европы» началось 54 тысяч лет назад с южной Франции.

Нашим предкам потребовалось длительное время, чтобы достичь Северной Европы. Около 45 тысяч лет назад климат в этом регионе был на 7-15 градусов холоднее нынешнего. Но, очевидно, Homo sapiens сумели адаптироваться к суровым условиям.

Новое открытие показало, что предки современных людей в течение нескольких тысячелетий соседствовали с неандертальцами. Одна из теорий гласит, что кроманьонцы, прибыв в Европу, быстро вытеснили оттуда родственный вид Homo. Но данные раскопок и генетических анализов этого не подтверждают.

Ученые также установили, что люди из стоянки Ранис находились в близком родстве с женщиной, жившей на территории современной Чехии несколько тысяч лет спустя, и с кроманьонцем из Италии.

«Это вызывает некоторые вопросы: была ли это единая популяция? Какая здесь может быть взаимосвязь?» – отметили авторы научной работы.

Предоставить более точные данные смогла бы ядерная ДНК, но ее гораздо сложнее извлечь из древних останков, сообщает Nature.