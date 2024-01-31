Рассекречены характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6

Новый смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 с гибким экраном получит аккумулятор емкостью 4000 мАч, что значительно больше, чем у актуальной модели Galaxy Z Flip 5. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Galaxy Z Flip 3, дебютировавший в августе 2021 года, был оснащен аккумулятором емкостью 3300 мАч. Samsung увеличила емкость аккумулятора до 3700 мАч в Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Fold 5. Согласно новой утечке, южнокорейский технологический гигант тестирует аккумуляторы большего размера для Galaxy Z Flip 6.

По последним слухам, Galaxy Z Flip 6 получит двойную батарею с ячейками на 1097 и 2790 мАч. То есть номинальная емкость будет равна 3887 мАч. Galaxy S24 оснащен аккумулятором емкостью 3880 мАч, однако в промо-материалах указано, что она составляет 4000 мАч. Следовательно, считают в GizmoChina, Galaxy Z Flip 6 будет позиционироваться похожим образом.

Согласно ранним инсайдам, Galaxy Z Flip 6 также будет иметь более крупные внутренний и внешний дисплеи.

Кроме того, ходят слухи, что в Galaxy Z Flip 6 заменят прошлогоднюю 12-мегапиксельную основную камеру обновленным 50-мегапиксельным сенсором. Скорее всего, новинка будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой функций Galaxy AI.