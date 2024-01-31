Лоза заявил, что космонавты скрывают правду о форме Земли

«Все космонавты — люди военные, они под присягой и будут рассказывать то, что предписано уставом. В военном деле нет понятия «ложь». В военном деле есть понятие «дезориентация противника». <...> Ну вы сами посмотрите вокруг. Вы видите плоскую землю. Вы же не видите шар. Почему в таком случае, если мы видим одно, то думаем совершенно другое?» — высказался Лоза.