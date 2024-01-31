Астрофизики открыли «невидимую» галактику

Ученые обнаружили почти невидимую карликовую галактику, чье существование не вписывается в законы Вселенной. Открытие сделали представители Института астрофизики Канарских островов в сотрудничестве с Университетом Ла Лагуна.

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Объект получил название Nube («облако»). Он расположен на расстоянии 300 миллионов световых лет от Млечного Пути.

Nube в 10 раз тусклее, чем большинство галактик такого же размера. Это означает, что ее звезды очень отдалены друг от друга – поэтому «Облако» практически не излучает света и годами оставалось скрытым от глаз ученых.

Астрономы установили, что размер галактики составляет одну треть от размера Млечного Пути, но при этом она имеет массу, близкую к массе Малого Магелланова облака.

«С нашими нынешними знаниями мы не понимаем, как может существовать галактика с такими экстремальными характеристиками», – отметили астрофизики.

Nube не соответствует общему правилу, согласно которому галактики имеют более высокую плотность звезд во внутренних областях. В данном случае плотность звезд практически не меняется по всему объекту.

Компьютерное моделирование не смогло воспроизвести экстремальные характеристики Nube. Возможно, это следствие неверного понимания учеными фундаментальных аспектов Вселенной.

Так, необычные свойства Nube могут указывать на то, что частицы темной материи имеют чрезвычайно малую массу. Ученые намерены продолжать исследования необычного объекта с помощью современных телескопов, сообщает Astronomy & Astrophysics.