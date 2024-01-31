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Samsung выпустит память для ИИ

Южнокорейская компания Samsung представит новый стандарт памяти GDDR7. Об этом сообщает издание SamMobile.

Samsung выпустит память для ИИ
© globallookpress.com

Как стало известно авторам медиа, корпорация представит новый стандарт на Международной конференции по твердотельным схемам IEEE, которая состоится в феврале. GDDR7 будет ориентирован на работу с искусственным интеллектом (ИИ) и графикой.

Память GDDR7, как ожидается, обеспечит превосходную производительность чипов ИИ благодаря рекордно высокой пропускной способности — 1,5 терабита в секунду, что на 40 процентов больше, чем у GDDR6. Скорость передачи данных на вывод составит до 37 гигабит в секунду.

Также память GDDR7 будет иметь новые компоненты, улучшающие теплообмен — это позволит снизить тепловое сопротивление до 70 процентов и высокий уровень стабильности даже при максимальной нагрузке. Специальная низковольтная версия GDDR7 появится в потребительских ноутбуках позже в 2024 году.

В конце января аналитики компании TrendForce рассказали, что для работы с ИИ будет нужен компьютер с 16 гигабайтами оперативной памяти. Также подходящий для таких задач девайс должен будет иметь мощность не менее 40 терафлопсов — пока ее могут обеспечить лишь новые процессоры Intel Lunar Lake, AMD Ryzen 8000, Qualcomm Snapdragon X Elite.

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