Samsung выпустит память для ИИ

Южнокорейская компания Samsung представит новый стандарт памяти GDDR7. Об этом сообщает издание SamMobile.

Как стало известно авторам медиа, корпорация представит новый стандарт на Международной конференции по твердотельным схемам IEEE, которая состоится в феврале. GDDR7 будет ориентирован на работу с искусственным интеллектом (ИИ) и графикой.

Память GDDR7, как ожидается, обеспечит превосходную производительность чипов ИИ благодаря рекордно высокой пропускной способности — 1,5 терабита в секунду, что на 40 процентов больше, чем у GDDR6. Скорость передачи данных на вывод составит до 37 гигабит в секунду.

Также память GDDR7 будет иметь новые компоненты, улучшающие теплообмен — это позволит снизить тепловое сопротивление до 70 процентов и высокий уровень стабильности даже при максимальной нагрузке. Специальная низковольтная версия GDDR7 появится в потребительских ноутбуках позже в 2024 году.