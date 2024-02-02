С помощью инфракрасного излучения обнаружены новые виды звезд

Астрономы впервые заметили «скрытые» звезды в самом сердце Млечного Пути. Они могут десятилетиями не проявлять себя, исчезая почти до невидимости, прежде чем внезапно выпускают клубы дыма. Об открытии, которое может изменить представление о разнообразии звезд, авторы cообщили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

© Philip Lucas/University of Hertfordshire

Часть звезд нашей Галактики скрыта от видимого света большим количеством пыли и газа. Благодаря тому что инфракрасный свет может проникать сквозь такие скопления, некоторые звезды ученым все-таки удавалось идентифицировать. Но обнаружить и правильно классифицировать остальные было непросто. Чтобы получить изображение ранее не известных звезд, ученые из Великобритании, Чили, Южной Кореи, Бразилии, Германии и Италии провели крупномасштабное исследование с помощью Обзорного телескопа видимого и инфракрасного диапазона (Vista). Десять лет международная группа внимательно следила за звездами и проанализировала 222 из них, которые показали самые большие изменения в яркости.

«Около двух третей звезд можно было легко классифицировать как представителей хорошо изученных типов. С остальными было немного сложнее, поэтому мы использовали Очень большой телескоп ESO, чтобы получить спектры многих звезд по отдельности. Спектр показывает нам, сколько света мы можем видеть в диапазоне разных длин волн, давая гораздо более четкое представление об изучаемых объектах», — прокомментировал профессор Филип Лукас из Университета Хартфордшира.

Астрономы обнаружили 32 извергающиеся протозвезды, яркость которых увеличилась как минимум в 40 раз, а в некоторых случаях — более чем в 300 раз. Большинство извержений все еще продолжаются, что позволяет ученым впервые проанализировать большую серию этих загадочных событий на протяжении всей их эволюции — от начального состояния покоя, через пик яркости и до стадии спада.

Около центра Млечного Пути находилась 21 красная звезда, показавшая неоднозначные изменения яркости в течение десятилетнего исследования. При дальнейшем анализе спектров семи из них ученые определили, что эти звезды представляют собой новый тип красных гигантов. Интересно и местоположение этих светил: они сконцентрированы в области, где звезды, как правило, богаты тяжелыми элементами. Это облегчает конденсацию частиц пыли из газа в относительно холодных внешних слоях красных гигантов. Однако как это приводит к выбросу клубов густого дыма, которые наблюдала группа астрономов, остается загадкой.