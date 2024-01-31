В США приблизились к разгадке тайны исчезновения летчицы Амелии Эрхарт

Американская компания Deep Sea Vision, занимающаяся исследованием океана, утверждает, что нашла самолет пионера американской авиации Амелии Эрхарт. Об этом сообщает NPR.

Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан. В 1937 году Эрхард пропала без вести во время попытки совершить кругосветный полет на двухмоторном легком самолете Lockheed Model 10 Electra.

Эрхарт и ее штурман Фред Нунан пропали в центральной части Тихого океана в районе острова Хауленд. Ни их тела, ни самолет так и не были обнаружены, что стало одной из величайших загадок и породило бесчисленные теории о случившемся. По одной из версий, они не утонули, высадились на острове и умерли от голода.

В период с сентября по декабрь 2023 года Deep Sea Vision обследовала около 13,5 тысячи квадратных километров океанского дна. В январе 2024-го компания показала гидролокационные изображения объекта на дне Тихого океана, который может оказаться самолетом Эрхарт.

С помощью подводного дрона, оснащенного высокотехнологичным радаром, и экипажа из 16 человек, очень похожий на Lockheed Electra объект был найден на глубине около пяти тысяч метров в 160 километрах от острова Хауленд.

Форма объекта на гидролокационных изображениях очень напоминает Lockheed Electra «как по размеру, так и по хвосту».

Основатель Deep Sea Vision Тони Ромео заявил, что с учетом всех факторов ему сложно поверить, что «это не самолет и конкретно, что это не самолет Амелии».