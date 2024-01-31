Эксперт предостерег от перехода по некоторым ссылкам в поисковиках
Россияне могут попасть в ловушку социального фишинга. Об этом заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, передает агентство «Прайм». Так, по словам специалиста, столкнуться с фишингом можно при переходе на контекстную рекламу и любые ссылки на сайты, всплывающие в первых строчках поисковика.
Некоторые ресурсы тратят немаленькие суммы на продвижение и агрессивный маркетинг, отметил эксперт. При этом при переходе на всплывающие ссылки пользователь может и не подозревать, что его личные данные собирают. Это происходит в процессе авторизации пользователя через социальные сети, указал эксперт.
Так, третьи лица узнают имя, телефон, электронный адрес пользователя для рассылки рекламы и даже для мошенничества, подчеркнул Щельцин. За просмотром ряда первых ссылок в поисковике по запросу «купить квартиру» могут последовать спам-звонки и сообщения с «выгодными предложениями». И ресурсы предлагают приобрести не только жилье, но и проинвестировать средства, добавил специалист. Он не исключает и всплеска интереса мошенников при появлении у них базы данных «фишеров».
Чтобы избежать проблем, рекомендуется следить за настройками приватности в соцсетях, не использовать свои аккаунты для входа на другие сайты и устанавливать надежное антивирусное и антифишинговое программное обеспечение, заявил специалист.
Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил агентству «Прайм» об увеличении случаев со взломом баз данных интернет-магазинов с использованием Системы быстрых платежей (СБП).