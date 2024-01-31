Невролог указал на опасность нейрочипов от Илона Маска

Чип, вживленный в головной мозг человека и способный передавать его сигналы по Bluetooth в гаджеты, может стать причиной развития аутоимунных заболеваний. О таких рисках рассказал в беседе с URA.RU невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск объявил о вживлении в головной мозг человека импланта от Neuralink. Компания с 2016 года занимается разработкой чипа, который сможет помочь устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться. Процедура прошла впервые в истории. Имплант позволит человеку управлять цифровыми устройствами силой мысли, так как прибор способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. В феврале 2021 года Маск сообщал об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны.

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«Как и при любом оперативном вмешательстве в головной мозг, возникает риск. Организм может начать отторгать чужеродное. Из-за этого могут возникнуть локальные воспалительные процессы, наверняка будет аутоиммунная реакция. Возможно раздражение коры головного мозга и развитие эпилепсии, которая, в том числе, связана с чрезмерной активностью коры», — сказал Рустем Гайфутдинов.

По словам невролога, в мире давно существуют технологии по подавлению отделов мозга, отвечающих за чувствительность, чипы же наоборот направлены на их активацию. «Для лечения боли, подавления избыточных движений при болезни Паркинсона, тремора используется техника внедрения датчиков, которые подавляют ту область мозга, от которой зависит восприятие чувствительности. Такая технология работает десятилетиями. Здесь же обратная задача — найти область, к которой надо прижиться, к какой-то нервной клетке, получить контакт, соединение, которое бы активировало и вызвало какие-то действия», — подчеркнул Гайфутдинов.