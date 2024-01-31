Европейское космическое агентство одобрило миссии для изучения Венеры

Европейское космическое агентство (ESA) официально утвердило космические миссии EnVision и LISA. После одобрения научным комитетом программ ESA эти две миссии перешли в первую операционную фазу, на которой будут выбраны конкретные инструменты и коммерческие партнеры. Завершение этой фазы ожидается в начале 2025 года.

Миссия EnVision была выбрана для первой фазы предварительного исследования в 2021 году и будет запущена в 2031 году на ракете-носителе ESA Ariane 6. Цель этой миссии — достичь Венеры примерно через 15 месяцев и исследовать планету, находящуюся ближе всего к Земле.

Понимание того, как и когда планета превратилась в самое горячее каменное тело в Солнечной системе, поможет понять возможную эволюцию Земли. Венера — каменная планета, наиболее похожая на нашу по размеру и составу. EnVision планирует понять, существовал ли океан на Венере, как менялась ее атмосфера, и была ли возможной жизнь на Венере — это будет одной из самых важных космических миссий следующего десятилетия.

Миссия EnVision — это совместная работа ESA и NASA, в которую также вовлечены несколько европейских космических агентств и организаций, включая ASI.

Миссия LISA находится в стадии планирования уже несколько лет. О ней начали говорить в начале 2000-х годов, когда начался проект LISA Pathfinder. Это был тестовый спутник, запущенный в 2015 году, который успешно продемонстрировал возможность реализации LISA. Запуск этой миссии запланирован на 2035 год, снова с использованием ракеты Ariane 6.