Имплант в мозгу: что известно о чипе Neuralink Маска и кому его вживили

Специалисты компании Neuralink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, успешно вживили имплантат Telepathy в мозг человека. С помощью этого чипа можно управлять цифровыми устройствами силой мысли. Всего Neuralink планирует провести 11 подобных операций в 2024 году. Что это за чип, есть ли у него аналоги и будут ли они доступны в России — в материале NEWS.ru.

Что сказал Маск о чипе Telepathy

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Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск сообщил в социальной сети о первой операции по имплантации чипа Telepathy. По его словам, пациент «хорошо восстанавливается».

«Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков», — написал Маск.

Как сообщают разработчики, они хотят дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой при помощи мыслей.

«Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем профессиональная наборщица текстов», — отметил Маск в социальной сети.

Для чего предназначен чип Telepathy

В июле 2019 года компания Neuralink впервые представила гибкие «нити» толщиной меньше человеческого волоса для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления — нейрохирургического робота. Как заявили в компании, процедура по имплантации чипа человеку безопасна, так как во время нее не задеваются кровеносные сосуды. Принцип работы изобретения: находящиеся в нитях электроды фиксируют импульсы мозга и передают информацию на внешнее устройство, которое распознает и интерпретирует их.

В июле 2020 года предприниматель назвал основной целью их разработки возможность человеческого мозга конкурировать с искусственным интеллектом. Тогда же бизнесмен отметил, что чип позволит контролировать необходимый уровень гормонов, слушать музыку без использования каких-либо дополнительных устройств, снизить уровень тревоги и улучшить концентрацию во время мыслительного процесса.

Основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко назвал в беседе с NEWS.ru преимущества новой разработки.

«Это десятки миллионов людей по всему миру, которые смогут получить полноценную коммуникацию с обществом. Кроме того, есть ведь и вторая часть вопроса — возможна и обратная связь. Достижение почти телепатии с компьютером. И если можно будет формировать движения и образы из сигналов мозга, то, наверное, можно будет достичь и обратного закачивания в мозг образов, а проще говоря — знаний. Моментальное обучение», — пояснил Клименко.

Кому вживляют чип Маска

В декабре 2022-го Маск прогнозировал, что изучение технологии Neuralink на человеке может начаться уже к середине 2023-го. Он оказался прав: в мае прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании предпринимателя разрешение на испытания технологических новинок на людях.

В сентябре 2023-го Neuralink начала выбирать пациентов, кому они смогут установить имплантат. В объявлении компании говорилось, что на данном этапе будут оцениваться безопасность и работоспособность чипа (в виде нитей) и хирургического робота, с помощью которого они вживляются.

Исследователи решили проверить новинку в области мозга, которая контролирует намерение двигаться. Для испытаний чипа Neuralink выбирала людей с травматическим параличом конечностей или с заболеваниями, приводящими к параличу.

Сколько будет стоить чип Маска

Несмотря на достигнутый прогресс, до коммерческого варианта мозгового импланта еще очень далеко, поэтому примерная цена на него не называется.

«Я думаю, что сейчас есть опасность преувеличенных ожиданий от первых результатов. Я в восторге от самой технологии, но до действительно полностью работоспособного устройства предстоят еще годы исследований», — цитирует Bloomberg представителя Neuralink Джейми Хендерсона, профессора нейрохирургии Стэнфордского университета.

В первых испытаниях на людях, которые только что начала Neuralink, участвуют от пяти до 10 человек, и этот этап длится около шести месяцев. Если все пройдет хорошо, компания перейдет к технико-экономическому исследованию: будут определяться конкретные характеристики устройства, технология его производства и стоимость изготовления. После этого этапа планируются испытания готового коммерческого образца, который поступит на рынок. Когда будут завершены все исследования, можно будет назвать цену чипа для потребителей.

Есть ли аналоги таких чипов в России

Клименко сказал в беседе с NEWS.ru, что варианты разработки нейроинтерфейсов (управления компьютерами мысленными сигналами. — NEWS.ru) есть и в России.

«В частности, этим занимаются ученые в МГУ имени Ломоносова. Но не только они. Я знаю, что в России ведутся эксперименты с неинвазивными технологиями — то есть без непосредственного хирургического внедрения датчиков в мозг. На практике это выглядит как некие обручи, которые надеваются на голову и считывают сигналы мозга», — рассказал Клименко.

По его мнению, полноценно работающий нейроинтерфейс появится в течение нескольких лет.

«Думаю, по срокам — это вопрос где-то двух-трех-пяти ближайших лет. Потому что мы сейчас живем в каком-то совершенно чудесном мире, когда технологии меняются со скоростью звука. И основная проблема у тех, кто занимается нейроинтерфейсами, — это как бы их сделать именно неинвазивными», — отметил Клименко.

В каких сферах будут использовать нейроинтерфейс

По мнению Клименко, подобные технологии могут быть применяться для восстановления раненых бойцов СВО. Однако проводить вживление нейроинтерфейса следует лишь в больницах, а не «на поле боя», подчеркнул эксперт

«В стационарных условиях использовать такую технологию можно не только для лечения раненных бойцов, но и, например, для таксистов, пострадавших в авариях, или для рабочих, травмированных на производстве. Тут уже неважно, военный или не военный пациент», — пояснил эксперт.

По словам Клименко, сейчас любую технологию можно применять как в гражданской, так и в военной сфере: например, с помощью мыслей управлять какой-либо техникой.