Xiaomi выпустила роутер с Wi-Fi 7 за $34

В Китае стартовали продажи маршрутизатора Xiaomi BE3600 2.5G. На данный момент это самый дешёвый маршрутизатор производителя с поддержкой Wi-Fi 7. Стоимость устройства в Китае составляет всего $34.

© MobiDevices

Xiaomi BE3600 2.5G поддерживает 3600-мегабитный Wi-Fi 7, а теоретическая пиковая скорость двухдиапазонной агрегации MLO составляет 3,57 ГБит/с.

Маршрутизатор Millet BE3600 2.5G оснащён 4-ядерным процессором Qualcomm с частотой 1,1 ГГц, памятью 256 МБ, вычислительной мощностью 10120 DMIPS, поддерживает одновременное подключение 128 устройств и имеет 4 антенны Wi-Fi с высоким коэффициентом усиления. Маршрутизатор получил один порт WAN с максимальной картой передачи данных 2,5 ГБит/с и три гигабитных LAN. Есть возможность подключения к устройствам IoT.