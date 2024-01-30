В доменной зоне ru произошел массовый сбой. Что известно к этому часу

В доменной зоне ru в России произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе интернет-страниц «Яндекса», «Дзена», «Авито» и Wildberries. Первые ошибки зафиксировали около 19:30 по московскому времени.

Отмечается, что большая часть жалоб поступила от жителей столичного региона.

В Координационном центре доменов .RU/РФ заявили, что сбой вызван технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC. На данный момент ее пытаются устранить.

«В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы», — добавили в центре.

Эту информацию также подтвердили в Минцифры, указав, что доступ к сайтам в зоне ru восстановят в ближайшее время.