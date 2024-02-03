Могут ли животные заводить домашних питомцев, как люди?

Люди любят своих домашних питомцев, но многие давно задаются вопросом: а могут ли другие животные заботиться о представителях чужого вида? Портал livescience.com разобрался, действительно ли животные способны заводить питомцев.

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Мы знаем много случаев, когда одни животные заботились о других. Горилла Коко и ее котенок — пожалуй, самый известный пример, но бывали и другие курьезы: дружба слона и собаки, вороны и кота, гуся и черепахи. По идее, эти случаи доказывают, что животные могут заводить «питомцев», но важно понимать, что почти все они, за очень редкими исключениями, происходят в контексте человеческого вмешательства. В заповедниках, домах и лабораториях, где на животных ставят психологические опыты.

Примеры подобной дружбы в дикой природе крайне редки. Научные источники задокументировали где-то пять (или меньше) примеров межвидовых отношений. Дельфин и детеныш кита, лев, вырастивший леопарда, капуцины, принявшие в свою стаю мартышку. В этих случаях непонятно, что именно представляет собой взаимосвязь животных: отношения между родителем и ребенком или питомцем и хозяином.

В целом ученые расценивают обе категории как проявление межвидового усыновления. Несмотря на годы научных наблюдений, специалисты обнаружили единичные случаи усыновления питомцев. Вероятно, люди — единственные животные в природе, способные заводить других животных в качестве питомцев, и редкие исключения лишь доказывают правило.

Чтобы понять, почему мы можем быть единственными, важно понимать, почему мы вообще держим питомцев. Данный феномен объясняется разными теориями. По первой, наличие питомца может показать другим, что хозяин кошки или собаки — потенциально заботливый партнер. Другая гипотеза утверждает, что при помощи питомцев мы учимся заботиться о собственных детях. Наконец, есть вероятность, что питомцы просто выступают источником позитива в наших жизнях, но это идея не слишком популярна в научных кругах.