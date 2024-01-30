В России появился сервис против мошенников для кнопочных телефонов

«Он отображает на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, а также дополнительную информацию, например, цель звонка или предупреждение о спаме и мошенниках. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения, поскольку в основе сервиса лежит технология оператора, передающая текст одновременно с поступающим вызовом», — говорится в тексте.

По данным «Билайна», сервис позволил снизить количество жалоб на телефонное мошенничество во время пилотного тестирования в декабре 2023 года в шесть раз, что почти равно нулю. При этом он работает и на смартфонах, и на кнопочных телефонах, ему не требуется мобильный интернет.