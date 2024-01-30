В России появился сервис против мошенников для кнопочных телефонов

В РФ появился сервис против мошенников для кнопочных телефонов
«Билайн» запустил бесплатный сервис для защиты владельцев кнопочных телефонов от мошенников. Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.
Сервис идентификации вызовов получил название «Этикетка».
«Он отображает на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, а также дополнительную информацию, например, цель звонка или предупреждение о спаме и мошенниках. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения, поскольку в основе сервиса лежит технология оператора, передающая текст одновременно с поступающим вызовом», — говорится в тексте.
По данным «Билайна», сервис позволил снизить количество жалоб на телефонное мошенничество во время пилотного тестирования в декабре 2023 года в шесть раз, что почти равно нулю. При этом он работает и на смартфонах, и на кнопочных телефонах, ему не требуется мобильный интернет.
В беседе с «РИА Новости» аналитик MForum Analytics Алексей Бойко отметил, что данная разработка является первой на рынке РФ.