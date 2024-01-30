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В РФ появился сервис против мошенников для кнопочных телефонов

«Билайн» запустил бесплатный сервис для защиты владельцев кнопочных телефонов от мошенников. Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.

В России появился сервис против мошенников для кнопочных телефонов
© РИА Новости

Сервис идентификации вызовов получил название «Этикетка».

«Он отображает на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, а также дополнительную информацию, например, цель звонка или предупреждение о спаме и мошенниках. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения, поскольку в основе сервиса лежит технология оператора, передающая текст одновременно с поступающим вызовом», — говорится в тексте.

По данным «Билайна», сервис позволил снизить количество жалоб на телефонное мошенничество во время пилотного тестирования в декабре 2023 года в шесть раз, что почти равно нулю. При этом он работает и на смартфонах, и на кнопочных телефонах, ему не требуется мобильный интернет.

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В беседе с «РИА Новости» аналитик MForum Analytics Алексей Бойко отметил, что данная разработка является первой на рынке РФ.

Наука и техника
Алексей Бойко
Россия
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