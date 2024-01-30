Microsoft раскритиковала Apple за новые правила магазина приложений App Store

Microsoft присоединилась к критикам новых правил App Store от Apple, назвав их «шагом в неправильном направлении».

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Это заявление последовало за критикой со стороны генерального директора Epic Games Тима Суини и Spotify, выражающих свои опасения по поводу изменений в App Store в Европейском Союзе.

Apple предложила новую «основную технологическую плату» для приложений, желающих работать в сторонних магазинах приложений в ЕС.

Разработчикам, использующим сторонние магазины приложений, придется платить €0,50 за каждую ежегодную установку приложения после достижения 1 млн загрузок.

Кроме того, Apple все еще будет взимать комиссию в размере 17% с разработчиков, которые выбирают сторонние платежные методы.

Сара Бонд, президент Xbox, теперь отвечающая за всю работу платформы и оборудования Xbox в Microsoft, выразила надежду на то, что Apple прислушается к отзывам о своем предложенном плане и будет работать над более инклюзивным будущим для всех.

Microsoft стремится запустить свой собственный мобильный магазин Xbox, который может появиться уже в этом году.