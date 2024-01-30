Группа учёных во главе с Хе Сон Чой из Корейского института полярных исследований изучила аномальное тепло, наблюдаемое в XXI веке летом в Антарктике. Для изучения этого явления были использованы собранные за длительный период данные о скорости зонального ветра, атмосферной циркуляции и температурах воздуха на разных высотах.

Данные были собраны в течение 40 лет с 20 антарктических станций и реанализов ERA-Interim и ERA5. Учёные зафиксировали изменения в антарктическом лете с 1999 года. Исследования в этой области были проведены в 2022 году, и специалисты выяснили, что связано это с восстановлением озонового слоя над южным полюсом.

Как сообщает портал N+1, после 1999 года окончание внезапного стратосферного потепления над Антарктикой наступает на месяц раньше, чем в период с 1979 по 1999 годы. Это привело к аномалиям высокого давления над Антарктидой, включающим ослабление полярного вихря весной и рост температуры воздуха.