Эксперт рассказал, как обезопасить переписку в Telegram и WhatsApp

Если Telegram или WhatsApp присылает служебные уведомления, то это может говорить о взломе аккаунта в мессенджере. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший специалист отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев.

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По его словам, в таком случае в первую очередь нужно проверить активные сеансы мессенджера, то есть все случаи входа в учетную запись на других устройствах. Это могут быть компьютеры, смартфоны родственников, рабочие устройства, старые гаджеты. Необходимо закрыть все активные сеансы.

В Telegram сделать это можно, зайдя в «Настройки», открыв пункт «Устройства» и нажав кнопку «Завершить другие сеансы». В WhatsApp также нужно открыть «Настройки» и перейти в пункт «Связанные устройства». Далее необходимо выбрать каждое лишнее устройство и нажать «Выйти».

Также для защиты переписок и других личных данных Иевлев рекомендовал пользователям не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей. Бдительность также следует сохранять и при внезапном получении ссылок от знакомых людей. В последнем случае лучше связаться с отправителем по другому каналу связи и уточнить обстоятельства.

«В большинстве случаев действия мошенников нацелены на кражу учетных данных. Злоумышленники рассылают сообщения с просьбами проголосовать в конкурсе, авторизоваться на поддельном сайте, отсканировать QR-код или что-то подобное. Такие сообщения приходят как со знакомых номеров (если они взломаны), так и с незнакомых. В любом случае необходимо проявлять бдительность», – сказал эксперт.