Как узнать, насколько далеко от нас находится горизонт

Линия горизонта так же реальна, как и радуга. В том смысле, что мы можем её видеть, но никогда не сможем туда попасть. Когда мы приближаемся к горизонту, он от нас удаляется. Но всё же он связан с наукой — с геометрией.

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Горизонт — это как бы «край» Земли на фоне неба. А если говорить по-научному, то это место, где ваш взгляд касается земли.

Наша планета имеет форму сферы, которая закрывает примерно половину неба. Поскольку по сравнению с отдельным человеком эта сфера довольно большая (её радиус — около 6400 километров), то она кажется плоской. Горизонт при этом — это на самом деле круг с центром там, где вы сейчас находитесь.

Phil Plait

Подсчитать расстояние до горизонта можно при помощи теоремы Пифагора (см. изображение выше). После нескольких математических изменений получится следующее уравнение: «Расстояние в километрах = 3,58 x (рост в метрах)».

Соответственно, если ваши глаза находятся на расстоянии 1,5 метра от земли, то расстояние до горизонта составит 3,58 х 1,5, то есть около 4,4 км.