Ученые в РФ «научили» уличные камеры следить за деформацией зданий

В Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) разработана программа, которая при помощи уличных камер может проводить диагностику деформации зданий. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза пишет ТАСС.

В вузе отметили, что такая технология впервые применяется в России. Для диагностики достаточно разрешения камеры в районе 2-4 Мп. Программа сканирует через уличную сеть камер здание и определяет любые отклонения от нормы.

«Подобный метод специалисты планируют применять для обнаружения деформаций, трещин или любых других повреждений зданий и сооружений. Таким образом, можно исключить использование дорогостоящих визуально-измерительных программных комплексов, а также сократить сроки проведения мониторинга», — пояснили в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что для исключения ошибок, в том числе из-за сильных ветров или солнечных бликов, проводятся эксперименты в различных погодных условиях, освещенности, с различных ракурсов.

«В планах сделать так, чтобы программа определяла объект и автоматически отправляла отчет объектодержателю. Предложенный метод позволяет производить объемное, круглосуточное сканирование строения», — отмечается в заявлении вуза.

Ожидается, что такая технология будет особенно востребована в арктических районах России, где постоянно требуется большое количество проверок зданий. Исследование проходит в рамках программы «Приоритет-2030» и проекта «Инженерный экстрим».